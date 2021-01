Vorig jaar 50.000 door corona gestrande Nederlanders teruggehaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het afgelopen jaar samen met de reisbranche zeker 50.000 gestrande Nederlanders teruggehaald toen in maart door de coronapandemie veel landsgrenzen sloten. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zegt de reissector dankbaar te zijn voor de repatriëring van tienduizenden gestrande Nederlanders, wat volgens hem “een ongekende operatie” is geweest.

Om Nederlanders te repatriëren, werkten ambassades en consulaten samen met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. De minister gaat woensdagochtend tijdens het gebruikelijke nieuwjaarsontbijt, dit keer digitaal, met de reissector in gesprek over de coronapandemie. Daarbij zijn onder meer koepelorganisatie ANVR, het Verbond van Verzekeraars, het Calamiteitenfonds en verschillende reisbureaus aanwezig.

Op 1 februari werden de eerste vijftien Nederlanders uit Wuhan geëvacueerd. Eind maart begon het terughalen van alle gestrande Nederlanders. Tussen maart en juni vlogen zeker 12.000 passagiers verdeeld over 55 vluchten terug naar Nederland onder de regeling Bijzondere Bijstand Buitenland. Andere gestrande Nederlanders konden terugkomen door bijvoorbeeld diplomatieke bemiddeling via het ministerie.

De meeste Nederlanders die gerepatrieerd werden, verbleven in Marokko, gevolgd door Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. De repatriëring vanuit Marokko ging moeizaam, mede omdat het land vanwege het coronavirus lang was afgesloten.

Afgelopen jaar kregen naast de tienduizenden gestrande Nederlanders ook ruim 4200 mensen in een acute noodsituatie hulp. Dat was 36 procent meer dan in 2019. Ook dat had deels te maken met het coronavirus. Zo werden 220 Nederlanders die in het ziekenhuis waren opgenomen geholpen, een stijging van 82 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De website waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken informatie en reisadviezen deelde, werd 89,5 miljoen keer geraadpleegd. In 2019 was dat maar 3,25 miljoen keer. Op de website raadde het ministerie met kleurcodes af om naar bepaalde gebieden te reizen.