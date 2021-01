Willem-Alexander feliciteert president Biden namens Nederland

Koning Willem-Alexander heeft woensdag namens Nederland gelukwensen aangeboden aan de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

De 78-jarige Democraat legde als oudste persoon in de Amerikaanse geschiedenis de presidentiƫle ambtseed af buiten het Capitool in Washington. Biden is de 46e president van de Verenigde Staten en opvolger van de Republikein Donald Trump.

Koning Willem-Alexander was woensdag niet de enige koning die felicitaties stuurde. De Noorse koning Harald deed dat eveneens. “Ter gelegenheid van uw inauguratie als president van de Verenigde Staten van Amerika, wil ik u en uw gezin van harte feliciteren en de beste wensen en mijn hoop overbrengen voor het welzijn en de welvaart van het Amerikaanse volk.”