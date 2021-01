Zeven op de tien ziekenhuizen rookvrij

Bijna zeven op de tien Nederlandse ziekenhuizen zijn sinds begin dit jaar volledig rookvrij. Dat is een flinke verbetering vergeleken met vorig jaar, toen het nog om 41 procent van de ziekenhuizen ging, maakte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bekend.

Een rookvrije instelling houdt in dat het terrein volledig rookvrij is en dat er geen rookabri’s meer zijn, dat er niet-rokenbeleid is voor medewerkers en dat er gewerkt wordt aan stoppen-met-rokenzorg voor patiĆ«nten.

Volgens het Nationaal Preventieakkoord moeten alle ziekenhuizen in 2025 rookvrij zijn. Van de deelnemende ziekenhuizen gaven er vijf aan dat de uitbraak van Covid-19 voorkomen heeft om in 2020 al rookvrij te worden, omdat de prioriteiten anders kwamen te liggen.