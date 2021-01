Armin van Buuren kondigt tweedaags State Of Trance-festival aan

Het grootste trancefestival ter wereld, A State Of Trance, komt met een speciale editie naar Utrecht. Dat kondigde dj Armin van Buuren donderdag aan in de duizendste aflevering van het bijbehorende radioprogramma. Op 3 en 4 september is dat evenement in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het nieuws werd aangekondigd tijdens de vijf uur durende show. Het festival bestaat onder meer uit een eerbetoon aan twintig jaar A State Of Trance, waarin Van Buuren samen met speciale gasten optreedt. De tweede dag is een “gewoon” feest, zoals bij de vorige edities. Het thema is dit jaar Turn The World Into A Dancefloor.

Vorig jaar was het evenement zes weken van tevoren uitverkocht. De verkoop voor mensen die zich vooraf registeren op de website begint op 28 januari. De reguliere kaartverkoop begint op 30 januari.