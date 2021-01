Banken en verzekeraars nog niet uit over kwijtschelding schulden

Banken en (zorg)verzekeraars zeggen dat ze “een passende bijdrage” willen leveren aan de oplossing van de financiële problemen van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Of en in hoeverre ze ook schulden gaan kwijtschelden, zoals staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) heeft verzocht, kunnen ze nog niet zeggen. De bedrijven willen eerst meer informatie.

“Op dit moment is er te weinig bekend om deze oproep te beoordelen”, melden Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland in een gezamenlijke reactie.

De overheid heeft mensen die ten onrechte hoge bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst compensatie beloofd. De slachtoffers van de toeslagenaffaire die in beeld zijn, krijgen voor 1 mei 30.000 euro. Hun schulden aan overheidsinstanties worden bovendien kwijtgescholden. Van Huffelen heeft gezegd dat ze ook private partijen wil “verleiden” tot kwijtschelding.

“We hopen dat de Rijksoverheid ons en onze leden snel nader kan informeren over de omvang van de problematiek”, melden de brancheorganisaties. “Het voorstel zal mede worden afgewogen tegen de belangen van klanten die om andere redenen in ernstige financiële problemen zijn geraakt.”

In de tussentijd gaan de banken en verzekeraars wel “op individuele basis situaties bekijken”. Ze willen voorkomen dat mensen verder in financiële moeilijkheden komen voordat ze de compensatie van de overheid hebben ontvangen.