Cybercriminelen vaker actief uit naam van de Belastingdienst

Criminelen proberen steeds vaker van mensen geld af te pakken via e-mail of app- en sms-berichten uit naam van de Belastingdienst, meldt deze organisatie donderdag. Vorig jaar kreeg de Belastingdienst 162.624 meldingen binnen van cybercrime. Dit waren er in 2017 nog ongeveer 7700.

De Belastingdienst spreekt van “een groeiend fenomeen” en een “zorgwekkende ontwikkeling”. Slachtoffers worden soms financieel hard geraakt door deze vorm van fraude. Ook beschadigt deze praktijk het vertrouwen van mensen, aldus de organisatie.

Mensen moeten nooit ingaan op berichten via sms, WhatsApp, e-mail of telefoon die zogenaamd afkomstig zijn van de Belastingdienst en waarin wordt gedreigd met dwang als er niet onmiddellijk een overboeking wordt gedaan, benadrukt de fiscus.

De dienst doet er naar eigen zeggen alles aan om de praktijken tegen te gaan. Het lukt steeds beter om criminelen voor te zijn. “Door snel ingrijpen zijn er in 2020 op verzoek van de Belastingdienst 265 bankrekeningen en ruim 1600 telefoonnummers geblokkeerd en honderden websites (op tijd) offline gehaald.”