D66 stuurt aan op later tijdstip voor avondklok

Coalitiepartij D66 ziet een avondklok vanaf 20.30 uur niet zitten. Fractieleider Rob Jetten zei donderdag tijdens een Kamerdebat dat hij nog niet overtuigd is van de noodzaak van deze maatregel. Hij vraagt het kabinet of er gedacht is om de avondklok vanaf 22.00 uur te laten ingaan. Een ingangstijdstip van 20.30 uur kan “sowieso” niet op steun van zijn fractie rekenen, voorspelt Jetten.

Het kabinet wil een avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur, maar is nog op zoek naar voldoende steun in de Kamer. D66 was tot vorige week nog tegen zo’n straatverbod, maar lijkt nu dus te draaien. Ook GroenLinks en de SP lijken te kunnen leven met een spertijd, als die later dan 20.30 uur ingaat. Ze wachten eerst de antwoorden van het kabinet af.

PVV-leider Geert Wilders, wiens motie tegen een avondklok in november nog op steun van D66 kon rekenen, wilde weten wat er de afgelopen week is veranderd. Jetten wijst naar het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) en zegt dat hij nu “ongeruster” is vanwege de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is. Hij wil de waarschuwingen hierover van deskundigen “serieus meewegen”.

Jetten wil van het kabinet vooral weten wat de impact is van de voorgestelde avondklok op het sociale welzijn van mensen en hoe die te handhaven is door de politie. Ook de andere partijen zijn daar ongerust over. De hele Kamer dringt er bij het kabinet ook op aan hoe het ervoor wil zorgen dat de al bestaande maatregelen beter te laten naleven, zoals het thuiswerken. Het irriteert de Kamer ook dat veel reizen vanuit oranje gebieden nog gewoon doorgaan.

PVV, SGP, DENK en Forum voor Democratie zijn tegen een avondklok. SGP-leider Kees van der Staaij sprak van een “botte bijl” die geen ruimte meer laat voor de menselijke maat. Hij vindt de avondklok rigoureus en niet in proportie. “Het is eerder een uiting van het kabinet van onmacht dan van daadkracht”, zegt Van der Staaij. De Partij voor de Dieren en 50PLUS zijn ook nog niet overtuigd.