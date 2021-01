Eerste contact bij zedenzaken vaak gelegd via sociale media

Sociale media spelen een steeds grotere rol bij (acute) zedenzaken onder jongeren tussen de 11 en 15 jaar, vooral via Snapchat. In ruim een kwart van de vorig jaar onderzochte zaken, is het eerste contact via internet gelegd. In 2019 ging het om 20 procent, in 2018 was dat 11 procent.

Het afgelopen jaar onderzochten forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut in opdracht van politie en Openbaar Ministerie in totaal 86 acute zedenzaken met jeugdigen tussen de 11 en 15 jaar oud. Bij 23 gevallen bleek het eerste contact tussen slachtoffer en pleger op sociale media te zijn gelegd. Van die zaken bleek in 15 gevallen het eerste contact gelegd via Snapchat, een erg populaire app onder jongeren om foto’s te maken en te delen. In 2019 was dat nog slechts in twee zaken, toen liepen de contacten grotendeels via Instagram.

“We zien een duidelijk stijgende tendens van de invloed van sociale media in de zaken die wij onderzocht hebben afgelopen jaar,” zegt forensisch arts Wouter Karst van het NFI. “We vinden het belangrijk dit signaal te delen, om kinderen en ouders te waarschuwen.” Ook de politie ziet vaker smartphones en sociale media in zedenzaken en vindt het belangrijk dat ouders en kinderen alert leren zijn op risico’s.

Jongeren zijn veel online, zeker tijdens de huidige lockdown in verband met de coronacrisis, ziet het Centrum Seksueel Geweld (CSG). De cijfers zijn “zorgelijk”, zegt Iva Bicanic, hoofd van het CSG. “Plegers weten precies hoe ze het aan moeten pakken. Ze hebben het ervoor over te investeren in het contact met de puber. Uiteindelijk komt het tot een fysieke afspraak met alle gevolgen van dien. De impact van dit type misbruik voor het slachtoffer en zijn of haar gezin mag niet onderschat worden.”

De meeste zedenmisdrijven spelen nog altijd binnen de huiselijke en familiekring. De slachtoffers zijn bijna altijd meisjes. Afgelopen jaar ging het om één jongen die slachtoffer was in een zedenzaak. Het NFI noemt een zaak acuut als het seksueel misbruik in de voorafgaande zeven dagen heeft plaatsgevonden.