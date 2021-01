Examen geldt tóch als uitzondering op de avondklok

Mensen die ’s avonds na het ingaan van een mogelijke avondklok een al gepland examen moeten afleggen, mogen om die reden toch tijdens de spertijd naar buiten, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus donderdag. Woensdag meldde het kabinet de uitzonderingsregel voor examens ook al, maar later werd deze weer ingetrokken.

Een al gepland examen in het onderwijs, zoals het voortgezet- of hoger onderwijs, dat geheel of gedeeltelijk binnen de tijden van de avondklok valt, geldt als uitzondering om toch de straat op te mogen. De examenkandidaat moet dan wel een eigen verklaring en een verklaring van de onderwijsinstelling kunnen tonen, aldus Grapperhaus.

De Kamer is donderdag in debat over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde. Of er een meerderheid is voor het instellen van de avondklok is nog niet duidelijk. Het kabinet wil een avondklok van 20.30 tot 04.30 uur, maar meerdere partijen, waaronder coalitiepartij D66, pleiten ervoor de klok later op de avond te laten ingaan.