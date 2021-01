Kabinet hoopt dat vanaf 1 juli weer evenementen kunnen

Het kabinet hoopt dat vanaf 1 juli weer grote festivals en andere evenementen met veel publiek kunnen worden gehouden. Er wordt wordt wel een slag om de arm gehouden. De sector verkeert in zwaar weer omdat grote evenementen sinds maart vorig jaar niet meer mogen worden gehouden.

De branche vroeg het kabinet eerder deze maand in paginagrote advertenties zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat de komende maanden nog mogelijk zou zijn. De sector vreest veel mensen te moeten ontslaan als hij nog een zomer mist. De branche is naar eigen zeggen goed voor een jaarlijkse omzet van 7,4 miljard euro.

Als de festiviteiten weer mogen, dan is er nog wel een verhoogd risico dat ze alsnog worden afgeblazen. Voor dat soort gevallen komt er een garantiefonds met 300 miljoen euro, kondigde het kabinet donderdag aan. De Tweede Kamer had hier op aangedrongen.

“Er wordt een garantieregeling uitgewerkt zodat evenementen georganiseerd kunnen worden vanaf een tijdvak waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is, inzet is nu vanaf 1 juli 2021”, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het fonds moet nog verder worden uitgewerkt.

Vanaf februari mogen weer zeer beperkt proefevenementen worden georganiseerd. Deze praktijktesten – zogenoemde fieldlabs – worden gedaan om informatie te vergaren over de besmettingsrisico’s tijdens activiteiten met veel publiek. Er wordt getest met onder meer enkele concerten en voetbalwedstrijden.