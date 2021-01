Meer dan 6 ton verduisterd bij gemeente Den Haag

Bij de gemeente Den Haag is vermoedelijk meer dan 600.000 euro achterovergedrukt. Een ambtenaar is op staande voet ontslagen. De gemeente heeft aangifte gedaan, meldt het stadsbestuur.

De politie laat weten dat een 30-jarige vrouw uit Den Haag eind december is opgepakt. Ze werkte voor de gemeente en wordt verdacht van diefstal, verduistering, computervredebreuk en witwassen. Haar 32-jarige vriend is ook gearresteerd. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In zijn huis en in een opslagbox vonden rechercheurs dure merkkleren en exclusieve voertuigen. Die zijn in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten.

Het gesjoemel zou zijn gepleegd op een kantoor van het stadsdeel Escamp. Daar staat sinds 2019 een betaalzuil, waar mensen contant kunnen betalen voor paspoorten en rijbewijzen die ze aan de balie krijgen. In november ontdekte een medewerker dat er minder wisselgeld in de automaat zat dan de gemeente had besteld. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de kas inderdaad niet klopte, en dat de gemeente in de maanden ervoor steeds meer wisselgeld had besteld. In totaal zou 627.386 euro en 12 cent zijn verdwenen.

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad in november vertrouwelijk op de hoogte gebracht, omdat het onderzoek nog liep. Die mededeling is donderdag openbaar gemaakt.