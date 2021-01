Nederlanders om in de gaten te houden: Kiki Calis (29) co-CEO van The Freelance Qommunity

Op de vraag hoe met haar gaat, antwoordt Kiki Calis: “opgelucht en blij!” Ze komt net uit een crowdfunding campagne rollen zodat The Freelance Qommunity kan verder groeien. Qommunity is een platform waar zelfstandig ondernemers terecht kunnen om like minded mensen te ontmoeten en vragen kunnen stellen over ondernemerschap. Het doel van het platform, dat ze samen met vriendin Kim Trotz (29) is gestart, is om van freelancen het leukste beroep van de wereld te maken. “Wij willen alle nadelen van het zelfstandig ondernemerschap weghalen en laten zien dat zekerheid en vrijheid prima samengaan.”

Ze komt oorspronkelijk uit de evenementenbranche, eerst in dienst, en vanaf 2017 als freelancer. Ze was betrokken bij grote projecten en hielp bij het verduurzamen van evenementen. “Mijn klussen gingen supergoed, alleen merkte ik wel dat het eenzaam en ongezellig was om in je eentje te ondernemen. Ik had geen collega’s en geen vaste werkplek. Daarbij moest ik ingewikkelde zaken regelen waar ik geen verstand van had, zoals verzekeringen, boekhouding en pensioen. Kim was ook voor zichzelf begonnen en liep tegen dezelfde dingen aan.”

Go-to personen voor freelancers met struggles

In 2018 organiseerden de twee vrouwen een nieuwjaarsborrel voor freelancers, wat meteen een groot succes was. “Wij dachten: we organiseren een gezellige borrel, maar anderen namen het heel serieus. De bezoekers vroegen of de muziek wat zachter kon, omdat ze waren gekomen om te netwerken.” Ze besloten om elk kwartaal een netwerk event te organiseren, vandaar de Q dus. Langzamerhand kregen ze steeds vaker vragen van freelancers hoe ze hun zaken moesten regelen. “We werden de go-to personen voor freelancers met struggles. Ik heb een klant die niet betaalt, wat moet ik doen? Of vragen over de boekhouding. We wilden een plek creëren waar freelancers kunnen samenkomen en elkaar kunnen helpen.”

De soft launch van het platform was in januari 2020, met het plan een grote lancering in maart 2020 te organiseren. En toen stond de hele wereld op zijn kop. “We merkten al snel dat het in deze tijd nog belangrijker en moeilijker is om connectie met elkaar te maken. We besloten om juist volle bak aanwezig te zijn, online events te organiseren en mensen te helpen. Dat bleek een succes! Door de succesvolle crowdfunding en een externe investeerder hebben we de middelen om echt door te groeien. Afgelopen week heb ik ontslag genomen als freelancer en ben ik nu fulltime co-CEO van The Freelance Qommunity.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om de wereld een stukje mooier te maken, om mensen te verbinden en om ze op een creatieve manier bewust te maken van hun impact. Ik doe dit door mee te werken aan mooie projecten, waarbij er niet met een vinger wordt gewezen, maar juist door een positieve benadering mensen laten zien hoe het ook anders en duurzamer kan. Je ziet dat onze generatie het heel belangrijk vindt om met hun werk impact te maken. Wij willen een bijdrage leveren. Dat is nu zo mooi met het platform, dat ik thema’s als duurzaamheid en diversiteit een podium kan geven.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Qommunity natuurlijk en daarnaast mijn blokhut, die ik vorig jaar heb kunnen kopen in een vakantiepark op de Veluwe. Ik ben bezig met een plannetje om de blokhut op te knappen, want ik wil daar de komende maanden gaan wonen. Dan kan ik eindelijk met mijn eigen moestuin starten, met jeux de boules baan. En ik heb een heel leuk plan om in september te gaan fietsen naar Barcelona. Ik heb de natuur en sport nodig om mijn hoofd leeg te maken en dichter bij mezelf en de natuur te kunnen staan. En daarmee dus ook dichter tot andere mensen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door vaak genoeg even een stap terug te zetten en echt even offline te gaan. Ik ben blij dat ik die blokhut heb, want zo stap ik letterlijk uit de stad. Daar kan ik even chillen en voelen hoe het echt met me gaat. Soms ga ik een stuk lopen in de natuur, zo zorg ik echt goed voor mezelf .”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen en hutten bouwen. Ik ging vroeger naar Texel en was dus veel bij de zee. Garnalen vissen met zo’n netje vond ik fantastisch.”

Wat doe je elke ochtend als vast onderdeel van je ochtendritueel?

“Ik doe elke ochtend yoga oefeningen, twintig minuutjes, en ik probeer altijd wat te schrijven. Soms schrijf ik waarover ik dankbaar ben of over hoe ik me voel. Hierdoor sta ik even stil. Daarna maak ik een lekker ontbijtje voor mezelf: een havermout de luxe met nootjes, zaden, fruit, kaneel, honing en een goede schep pindakaas.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Rest will feed the fire. Vuur is de afgelopen maanden wel mijn thema. Vuur is heel krachtig, ook als woord. Zo zeggen we: ik ben opgebrand, of een vuurtje aanwakkeren. Vuur staat ook voor passie, kortom, het is heel veel. Ik heb de afgelopen maanden zo hard gewerkt om met The Freelance Qommunity door te kunnen gaan, dat mijn eigen vuurtje af en toe wel op was. Ik heb iets te weinig rust genomen. Toen las ik die quote en dacht ik: dat is waar ik bewust van wil zijn. Ik probeer echt nog beter naar mezelf te luisteren: hoe zit ik in mijn energie? Slapen doe ik goed, het heeft meer te maken met dat ik de hele tijd aan sta. Als eigen ondernemer kan je nooit ziek zijn, want wie vangt je op? Als het te druk is, moet het werk toch af. Dat zie ik ook om mij heen veel gebeuren en daar willen we met Qommunity voor waken. Iedereen heeft een vangnet nodig.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Als je echt iets wilt, dat het dan ook wel lukt. Doorzetten, een goed plan hebben, een goede dosis energie en een leuk netwerk, dan kom je er wel. En heel goed voor jezelf zorgen en veel aandacht besteden aan de mensen die dicht bij je staan en de natuur. Ik kan je ook alles leren over het verduurzamen van je bedrijf.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik heb een coach en met haar ben ik ook hiermee bezig. Ik mag wat minder streng voor mezelf zijn. Ik waardeer dat ik heel goed kan relativeren en positief ben. Dat vind ik leuk aan mezelf. En ik ben een fulltime verbinder. Ik koppel mensen aan elkaar en vindt het tof om te zien waar daar dan uit ontstaat.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat is Neri Oxman. Zij is architect en bioloog. Een vrouw die kunst, architectuur en natuur samenbrengt. Heel innovatief, dat vind ik heel vet.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Karma Kebab, met mijn familie en beste vrienden. En ik denk ook met een paar onbekenden, die ik op mijn laatste dag ben tegengekomen. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, dus die zijn dan ook welkom. Ik zou het willen hebben over hoe we nog liever voor elkaar kunnen zijn.” Heeft ze daar nog tips voor? “Meer luisteren en open staan voor de gedachtes en cultuur van anderen. En wat vaker de natuur ingaan.”