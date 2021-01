Ook dit jaar vergoeding voor later afstuderen door corona

Ook dit jaar krijgen studenten een vergoeding als ze door de coronamaatregelen pas later kunnen afstuderen. Het kabinet heeft de periode hiervoor verlengd tot en met 31 augustus dit jaar, als onderdeel van de nieuw aangekondigde steunpakketten.

De regeling liep eerder tot eind deze maand. Nu heeft ook de groep die tussen februari en augustus dit jaar zijn diploma met vertraging haalt recht op compensatie. Het gaat alleen om laatstejaarsstudenten.

Het bedrag dat studenten die later afstuderen krijgen, verschilt per opleidingstraject. Mbo-studenten die de bbl-leerweg volgen, krijgen eenmalig 150 euro. Voor de bol-leerweg is dat 300 euro. Voor het hbo en de universiteit geldt een bedrag van 535 euro. De tegemoetkomingen zijn eenmalig en niet afhankelijk van hoelang de vertraging is

Ook alle studenten bij wie tussen oktober 2020 en augustus 2021 de basisbeurs of aanvullende beurs afloopt, krijgen een vergoeding. Mbo’ers zonder aanvullende beurs krijgen eenmalig 800 euro, en met een aanvullende beurs 2000 euro. Studenten in het hoger onderwijs krijgen 1500 euro als ze een aanvullende beurs ontvangen. In het hoger onderwijs krijgt men geen basisbeurs meer, maar kan men alleen geld lenen.

Verder wordt de laatste aanmelddatum voor het mbo met een maand uitgesteld naar 1 mei. Zo krijgen aankomende studenten meer tijd zich te oriënteren.

Het kabinet verwacht voor het totale pakket maximaal 135 miljoen euro nodig te hebben. Dat bedrag komt uit de 200 miljoen euro die het kabinet in mei 2020 al vrijmaakte om studenten met vertraging te compenseren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is “blij dat we opnieuw tot een generieke regeling zijn gekomen”, aldus voorzitter Dahran Çoban. Wel vraagt de organisatie zich af of het genoeg is. Çoban vindt het gek dat de bedragen hetzelfde zijn gebleven en niet zijn verhoogd. “Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim 1000 euro. Als je meer dan drie maanden vertraging hebt, dekt deze compensatie niet eens je collegegeld.”