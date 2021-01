Ruim 2,6 miljoen kijkers voor inauguratie Biden

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders hebben woensdagavond via NPO1 gekeken naar de inauguratie van president Joe Biden. De uitzending was na het NOS Journaal van 20.00 uur (2,7 miljoen kijkers) het best bekeken programma van de dag. Hoeveel mensen de plechtigheid in Washington hebben gezien via andere zenders, zoals CNN, is niet bekend.

Een extra uitzending van het NOS Journaal vanaf 13.50 uur, waarin de persconferentie van premier Rutte over nieuwe coronamaatregelen te zien was, kon rekenen op bijna 2,4 miljoen kijkers. Het bulletin staat daarmee op de derde plaats in de kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek.