Taakstraf voor bedreigen Rutte op Facebook

Een 36-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur omdat hij premier Mark Rutte met de dood had bedreigd in een openbare lokale facebookgroep. De politierechter oordeelt dat de verdachte veel te ver is gegaan. Omdat het gaat om een politicus valt de straf zwaarder uit en krijgt de verdachte een taakstraf in plaats van een geldboete.

In een lopende discussie plaatste de man op 23 december 2019 een foto met daaronder een tekst met doodsbedreiging. Dit werd opgepikt door het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag en voorgelegd aan de premier. Rutte gaf aan zich bedreigd te voelen en verleende toestemming om namens hem aangifte te doen.

De verdachte verklaarde donderdag op de zitting bij de rechtbank in Alkmaar spijt te hebben van zijn actie. Hij was het niet eens met het beleid van de regering en liet zich meeslepen in een discussie op Facebook, zei hij. De politierechter oordeelt: “Je kunt het ergens mee oneens zijn, maar reageer niet op zodanige wijze dat de ander zich bedreigd kan voelen. Zeker niet als diegene gewoon zijn werk doet.”

In Den Haag zijn bedreigingen aan het adres van politici een heet hangijzer, nu er geregeld wordt gedemonstreerd op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. Het OM heeft vorig jaar 206 bedreigingen van politici als strafbaar bestempeld en nader onderzocht.