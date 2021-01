Twee derde bezitters elektrische auto heeft laadstation aan huis

Twee derde (66 procent) van de bezitters van een elektrische auto in Nederland heeft thuis een laadstation. Dit komt neer op zo’n 80.000 laadstations, meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van een onderzoek onder 6000 Nederlanders.

Van de thuislaadstations is bijna een derde (30 procent) van het merk NewMotion, gevolg door EVBox (17 procent) en Tesla (15 procent). Het installeren van zo’n laadstation kost ongeveer 1200 euro. Daarmee hebben Nederlandse consumenten er zo’n 100 miljoen euro in ge├»nvesteerd.

Gemiddeld betalen bezitters van elektrische auto’s 924 euro per jaar aan laadkosten. Daaronder vallen zowel kosten voor het thuisladen, laden op het werk en laden op openbare laadplekken. Aan laden wordt in totaal 125 miljoen euro per jaar uitgegeven. 61 procent van deze kosten wordt door werkgevers betaald.

Een openbare laadplek ligt gemiddeld op 313 meter van het huis van een bezitter van een elektrische auto.