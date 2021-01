VVD: gevaarlijk risico om tweede prik alvast aan anderen te geven

De VVD vindt dat het kabinet “een bewust en een gevaarlijk risico” neemt om vaccins die bedoeld zijn als tweede prik alvast aan andere mensen te geven. Op die manier wil het kabinet op korte termijn meer mensen tegen het coronavirus inenten, vooral ouderen. Dat voorkomt dat de helft van de voorraad vaccins nu eerst op de plank blijft liggen voor de tweede prik.

VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman wijst erop dat dit betekent dat de leveringen van de vaccins wel op tijd moeten zijn. Hij wil weten welk plan zorgminister Hugo de Jonge achter de hand heeft voor het geval de leveringen de komende weken niet op tijd komen of minder zijn dan verwacht.

Met een eerste prik zijn mensen al enigszins beschermd tegen het virus. Een tweede prik zorgt voor de meest optimale bescherming volgens de fabrikanten Pfizer en Moderna. Ze geven aan dat dit na drie weken moet gebeuren, maar dit kan ook later volgens deskundigen.

De VVD kan zich vinden in de avondklok die het kabinet voorstelt en de andere maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, bovenop de al bestaande harde lockdown. Volgens Veldman moet het beleid proactief zijn, omdat “het noodzakelijk is en we erger willen voorkomen.”