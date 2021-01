Weer iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij iets afgenomen. In totaal zijn nu 2340 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 44 minder dan woensdag.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 673 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, twee minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 42 af tot 1667.

Woensdag registreerde het LCPS een afname van in totaal 61 patiënten. De drie dagen daarvoor was sprake van een stijging.

Het LCPS verwacht dat de dalende trend nog langzaam zal doorgaan. Door de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is, zou de instroom binnenkort echter weer snel kunnen gaan stijgen, vrezen de ziekenhuizen.

In Duitse ziekenhuizen liggen ook nog steeds 4 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Het LCPS meldt verder dat slechts twee patiënten zijn verplaatst naar een andere regio.