Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt heel licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2354 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 14 meer dan op donderdag. In de afgelopen drie weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met bijna 500 gedaald.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1684 coronapatiënten, zeventien meer dan op donderdag. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde van 673 naar 670. Dat aantal schommelt de afgelopen weken tussen de 650 en 700.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig langzaam blijft dalen. Dat kan veranderen door de besmettelijkere Britse variant.

In het afgelopen etmaal zijn 262 coronapatienten in een ziekenhuis opgenomen, evenveel als een dag eerder. Daar staat tegenover dat 248 mensen het ziekenhuis hebben verlaten. Hoeveel van hen zijn hersteld en hoeveel zijn overleden, is niet bekend.

Vanwege de drukte in de ziekenhuizen worden al sinds september patiënten overgeplaatst naar andere regio’s. Dit moet de druk verdelen over het land. Afgelopen etmaal zijn veertien coronapatiënten zo verplaatst. In de afgelopen vier maanden hebben 2151 mensen onderdak gekregen in een ander deel van het land. Het is niet bekend hoeveel mensen binnen de eigen regio konden worden opgevangen.