Brief werkgever geen alternatief voor modelverklaring avondklok

Mensen die voor werk naar buiten moeten als de avondklok van kracht is, moeten daarvoor de werkgeversverklaring gebruiken die op de website van de Rijksoverheid te vinden is. Een ondertekende brief van de werkgever is niet geldig als alternatief, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Het voornemen om een avondklok in te voeren werd woensdag op de persconferentie bekendgemaakt. Maar pas na een lang debat op donderdag stemde de Tweede Kamer in. Om de straat op te mogen tussen 21.00 uur en 04.30 uur moet je twee verklaringen bij je hebben: een eigen verklaring en een werkgeversverklaring. Beide modelverklaringen verschenen pas na het debat online.

Sommige werkgevers namen al eerder initiatief en stuurden werknemers een zelf opgestelde verklaring. Maar deze is dus niet geldig, benadrukt de woordvoerder.