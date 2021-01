Explosief gevonden bij bedrijf in Breda

Bij een bedrijf in Breda is vrijdagochtend een explosief gevonden. Dat is inmiddels vernietigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De politie onderzoekt de zaak.

De politie kreeg donderdagavond vlak voor middernacht een melding van een schietpartij bij een bedrijf aan de Kleine Krogt. Daar werd niets aangetroffen. Ruim een uur later vonden agenten bij een ander bedrijf, in dezelfde straat, enkele hulzen. De omgeving werd afgezet.

Daarna werd een verdacht pakketje ontdekt, wat een explosief bleek te zijn. De EOD bracht het naar een afgelegen plek waar het tot ontploffing is gebracht.