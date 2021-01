Gedupeerden toeslagenaffaire willen nieuw bsn-nummer

Gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire stappen naar de rechter in een poging hun bsn-nummer gewijzigd te krijgen. Daarmee hopen zij echt met een schone lei te kunnen beginnen, bevestigt hun advocaat Khadija Bozia berichtgeving van de NOS.

Op dit moment gaat het om zes gedupeerden die hun bsn-nummer willen laten wijzigen, maar Bozia verwacht dat dat aantal nog wat zal oplopen. Zij is van plan volgende week een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, zodat andere gedupeerden ook de tijd hebben zich nog te melden.

Bozia geeft aan dat het wel alleen gaat om mensen die echt ernstig beschadigd zijn. “Niet elke gedupeerde kan er een beroep op doen. Er moet wel sprake zijn van ernstige gronden.”

Volgens haar ondervinden sommige mensen forse problemen, doordat de Belastingdienst ze heeft aangemerkt als fraudeur. Zo zouden er mensen zijn geweigerd die een schuldhulpverleningstraject hadden aangevraagd, vanwege de informatie die naar boven kwam toen op basis van hun bsn-nummer informatie over ze werd opgezocht. “Hoe die informatie naar boven komt, weten we niet, maar dan blijkt dus dat die persoon bij de Belastingdienst staat aangemerkt als fraudeur.”

De gedupeerden zijn bang dat het verleden zich zal blijven herhalen, of dat ze constant dingen moeten blijven uitleggen. Verder vragen ze zich af hoe het zit met hun kinderen. Zijn die er ook in opgenomen, waardoor er ook een ‘kruisje’ achter hun naam staat, geeft de advocaat aan. “Ze hebben ervaren dat ze met 10-0 achterstaan en verwachten dat ze in de toekomst problemen blijven houden als ze bij overheidsinstanties aankloppen.”