Gemeenten hebben zorgen over ‘herstelaanpak’ toeslagenaffaire

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de “herstelaanpak” van de staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (Toeslagen), in de kindertoeslagenaffaire. De vereniging heeft hierover een brief geschreven aan het kabinet en doet daarin “voorstellen voor het vervolg”.

Zo moet het kabinet volgens de VNG onder meer regelen dat de mensen die slachtoffer zijn van de affaire een “schuldenvrije nieuwe start” krijgen. Verder moeten mensen die hun – onterechte – schuld aan de Belastingdienst hebben afgelost, gecompenseerd worden voor de “grote nood” waarin zij jaren verkeerden.

Ook moet de 30.000 euro compensatie die aan slachtoffers is beloofd daadwerkelijk aan gedupeerde ouders toekomen. Eerder werd duidelijk dat de overheid alle schulden aan deze mensen kwijtscheldt. Maar hoewel het kabinet ook private partijen opriep schulden kwijt te schelden, zit daar weinig beweging in.

Eerder deze week schreef Van Huffelen dat gemeenten een “aanpak op maat” kunnen aanbieden aan gedupeerden. “Daarmee gooit de Belastingdienst zijn problemen over de schutting en zet het gemeenten voor het blok”, aldus Peter Heijkoop, CDA-wethouder in Dordrecht, namens de VNG tegen RTL Nieuws. “Wij willen niets liever dan onze inwoners helpen, maar de Belastingdienst zal zelf de problemen moeten oplossen, die ze veroorzaakt heeft.”