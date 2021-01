Halsema: avondklok is moeilijk maar nodig

In een brief aan alle Amsterdammers spreekt burgemeester Femke Halsema de inwoners van haar stad moed in, vooral nu er komend weekend een avondklok gaat gelden in verband met corona. Ze noemt het “een heftige maatregel die we met grote tegenzin nemen”, maar die nodig is om “om mensenlevens te redden en de zorg te ontzien”.

“Ik weet dat veel Amsterdammers het er moeilijk mee hebben. Lange tijd nergens heen mogen en niemand kunnen ontmoeten maakt ze verdrietig, angstig, boos of in de war”, aldus de burgemeester. Ze wijst erop dat er allerlei vormen van hulp zijn voor mensen die het er moeilijk mee hebben. Ook doet ze suggesties voor activiteiten om de lange winteravonden sneller voorbij te laten gaan: koken, tv kijken, wandelen, elkaar bellen en lezen.

“Het lijkt soms niet zo, maar het einde van deze vreemde, ellendige tijd is echt in zicht. We komen hier weer uit. Laten we voor nu steun zoeken bij elkaar, bezig proberen te blijven en elkaar zoveel mogelijk er doorheen helpen”, aldus Halsema, die de Amsterdammers veel sterkte wenst. De brief is te lezen op de website van de gemeente Amsterdam.