Kassa: eerste niet-medische mondkapjes met keurmerk te koop

Sinds deze week zijn voor het eerst niet-medische mondkapjes te koop voorzien van een keurmerk, meldt consumentenprogramma Kassa. Dat betekent onder meer dat de neus-mondmaskers meer dan 90 procent van de virusdeeltjes tegenhouden van een besmet persoon en dat ze voldoen aan eisen voor pasvorm, duurzaamheid en stofgebruik.

De eisen om in aanmerking te komen voor het certificaat, werden de afgelopen maanden opgesteld. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), dat over keurmerken gaat, heeft ze vastgelegd.

Naar nu blijkt voldoen de mondkapjes van twee fabrikanten aan de eisen. De kapjes zijn online onder meer te koop bij de Bijenkorf, Amazon en een aantal drogisterijen. Ze kosten tussen 3,49 euro en 4,98 euro per stuk en zijn herbruikbaar.

Volgens Kassa verwacht NEN dat de komende weken meer mondkapjesfabrikanten zullen slagen voor de test zodat ze het keurmerk op hun verpakking mogen zetten.

Kassa heeft zaterdagavond een item over de mondkapjes in de uitzending. Volgens het tv-programma is Nederland een van de eerste Europese landen met een eigen keurmerk.