Nauwelijks aanpassingen dienstregeling ov door avondklok

Openbaar vervoerbedrijven passen nauwelijks hun dienstregeling aan vanwege de avondklok die vanaf zaterdag geldt. De Rotterdamse vervoerder RET en de Haagse vervoerder HTM melden wel wat aanpassingen, maar bij de NS en het Amsterdamse GVB verandert vooralsnog niets.

De RET verwacht vanwege de avondklok minder reizigers tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Vanaf maandag rijden er daarom na 21.00 uur minder bussen en trams. Bussen rijden maximaal tweemaal per uur, trams maximaal driemaal. De dienstregeling voor de metro blijft ongewijzigd.

Bij de HTM leidt de avondklok tot een naar eigen zeggen minimale aanpassing van de dienstregeling. In het algemeen geldt dat de HTM-bussen na 20.00 uur twee keer per uur rijden, en alle trams drie keer per uur. De wijziging gaat maandag in. HTM geeft daarbij ook aan dat de bussen en trams van de Haagse vervoerder blijven rijden voor reizigers met vitale beroepen en anderen die er noodzakelijk gebruik van moeten maken.

De GVB gaat vooralsnog niet afschalen en gaat door met de huidige dienstregeling. De Amsterdamse vervoerder is sinds 3 januari al wat afgeschaald. Als blijkt dat er echt veel minder mensen na 21.00 uur gaan reizen, wordt de dienstregeling mogelijk wel aangepast, aldus een woordvoerder.

De NS laat een soortgelijk geluid horen. Een woordvoerder geeft aan dat de NS al met een aangepaste dienstregeling rijdt. Vooralsnog worden er verder geen treinen uit de dienstregeling gehaald, aldus de zegsman.