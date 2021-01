Ollongren: verkiezingen kunnen echt veilig op 17 maart

Coronaproof op 17 maart de verkiezingen organiseren kan echt, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Vanwege de verspreiding van de Britse mutatie van het coronavirus vrezen gemeenten dat de verkiezingen alsnog worden uitgesteld, zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vrijdag tegen radiozender BNR. Die zorgen zijn volgens Ollongren niet nodig.

De minister zegt vrijdag dat er voldoende maatregelen worden genomen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Zo kunnen zeventigplussers stemmen per brief en mogen andere kwetsbare mensen al twee dagen eerder naar de stembus, op 15 en 16 maart. “Zo kunnen we de drukte spreiden en hoeven mensen niet in de rij te staan of in een druk stembureau.” Wie echt niet fysiek naar het stembureau durft, kan een ander vragen voor hem of haar een stem uit te brengen. Iedere kiezer mag dit jaar niet voor twee, maar voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.

De minister heeft bekeken of ook mensen onder de zeventig jaar per brief kunnen stemmen, maar dat lukt logistiek niet meer op tijd. “Meer dan dit kan niet. Maar het is voldoende om te zorgen dat iedereen veilig zijn of haar stem kan uitbrengen.”

Natuurlijk houdt Ollongren “een vinger aan de pols” als het gaat om de opmars van de Britse coronavariant. “We moeten blijven uitkijken wat wel en wat niet kan. Maar wij gaan ervan uit dat de verkiezingen gewoon kunnen worden gehouden op 17 maart.”