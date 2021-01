Spaarrente nog verder omlaag: waar moeten we nu heen met ons geld?

Vanaf 1 april keert ABN Amro helemaal geen spaarrente meer uit. De spaarrente is dan officieel 0,0 procent. Die stap is geen verassing: de marktrente is al een tijd extreem laag, banken betalen inmiddels een boeterente voor het kasgeld dat ze bij ECB stallen. Bij alle banken daalt de spaarrente al jaren. Wat kan je nu het beste doen met je spaargeld?

Negatieve rente

Als je een serieus bedrag op je bankrekening hebt staan, moet je daar zelfs voor betalen. Klanten van ABN die meer dan 500.000 euro hebben gespaard, hebben nu al te maken met een negatieve rente van 0,5 procent. In de toekomst geldt dat wellicht ook voor andere bedragen en andere banken. Maar als je minder dan een ton over hebt, hoef je je – volgens de bank en de minister van Financiën – voorlopig geen zorgen te maken.

Dief van je eigen portemonnee

Dat neemt niet weg dat het niet heel aantrekkelijk is om 0,0 procent rente te vangen (of 0,01 procent als je bij een andere bank zit). Dat kost je in feite geld. Als je je geld in aandelen stopt, haal je al snel meer op. Het is dan natuurlijk wel handig je een beetje in te lezen; beleggen is nooit zonder risico. Zorg dus dat je weet welke aandelen je nu het beste kan kopen.

Een hoog rendement = een hoog risico

Als je goed op de hoogte bent, blijven er nog altijd aardig wat opties over. Wat voor jou het beste is, ligt aan je persoonlijke situatie en wensen. Is het geen ramp als je geld verliest, en wil je graag kans maken veel te verdienen? Dan kan je overwegen om meer risico te nemen. Kijk bijvoorbeeld naar de Bitcoin. Daarmee zijn indrukwekkende bedragen verloren, maar worden nu indrukwekkende winsten behaald. Of denk aan het snelle handelen op de beurs, op basis van bijvoorbeeld de AEX-koersen.

Winst versus stabiliteit

Heb je je spaargeld in de toekomst hard nodig, omdat het bijvoorbeeld bedoeld is om noodzakelijke extra kosten op te vangen? Of word je al helemaal zenuwachtig van het idee dat je voortdurend in de gaten moet houden hoe de zaken ervoor staan? Dan kan je je beter niet laten verleiden door de wens een extreem hoog rendement te behalen. In dat geval kan je beter kiezen voor een stabielere plek om je zuurverdiende spaarcenten te stallen, zoals Ahold of KPN. Die bieden diensten aan waar we gebruik van blijven maken.

Niets is voor altijd

Of je nu kiest voor hoge risico’s of niet: spreid je kansen. Het ligt zo voor de hand, maar dat gaat nog best vaak mis. Ooit leek de VS voor altijd stabiel, Engeland voor altijd een onderdeel van de EU, was rente op je spaargeld zo zeker als de dood, en waren er niet genoeg vliegtuigen en snelwegen om ons te kunnen vervoeren – zoals je misschien nog weet. Maar tijden veranderen.

Spreid je kansen

Uit onderzoek blijkt dan ook dat het overgrote deel van rendement wordt behaald door slim spreiden. Kies voor aandelen verspreid over de wereld, over verschillende sectoren, en over verschillende bedrijven. Spreid het beleggen bij voorkeur ook in tijd: dan ben je nooit precies ingestapt op de dag voordat de crisis uitbrak.

Kortom: wed nooit op één paard, één dag, één land of één bedrijf. En al helemaal niet op één spaarrekening. Dát is een wijsheid die wel een leven lang meegaat.