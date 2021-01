Tbs’er die wist te ontsnappen uit kliniek naar de rechtbank

Bij de rechtbank in Rotterdam staat vrijdag tbs’er Antonie van H. terecht die in maart vorig jaar uit de forensische kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen, samen met een medegedetineerde die de vlucht niet overleefde. Een 43-jarige vrouw uit Appingedam moet zich in de rechtszaak verantwoorden voor het regelen van een pistool, een mes en een mobieltje voor de ontsnapping.

Rotterdammer Antonie van H. (53) ontsnapte op zondag 1 maart samen met een 37-jarige man uit Delfzijl. Het duo kon binnen vier minuten een medewerker gijzelen en de kliniek verlaten. Ze waren gewapend met een vuurwapen en een mes. Ze lieten de gijzelaar achter bij de uitgang. Eenmaal buiten stapten ze in een klaarstaande taxi. Ze werden lange tijd achtervolgd door de politie over de A15 tot ze werden aangehouden. De man uit Delfzijl werd op een bedrijventerrein in Kesteren bij het Gelderse Ochten doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie. Achteraf bleek dat de omgekomen man een wapen met knalpatronen gebruikt had en geen echt vuurwapen.

Het OM verdenkt Van H. van gijzeling en de bijbehorende geweldshandelingen. De vrouw wordt verdacht van het invoeren van verboden voorwerpen in de kliniek. Daarmee is ze volgens het OM medeplichtig aan de ontsnapping en het geweld van de mannen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid deed onderzoek naar de ontsnapping en de gijzeling. Uit het onderzoek bleek dat meerdere zaken in de kliniek niet op orde waren. Volgens de Inspectie was er sprake van een gebrekkige toegangscontrole, functioneerde een afdelingsteam niet goed genoeg en waren de bouwkundige en elektronische voorzieningen in de kliniek niet voldoende om een gijzeling te vertragen en te isoleren.