Vaccinatie huisartsen begonnen, eerste prik in Enschede

De vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers is begonnen. In het Medisch Spectrum Twente kreeg huisarts Marieke Nijhof uit Enschede vrijdag de eerste prik.

In totaal 15.000 mensen komen in aanmerking voor deze vaccinatieronde. Het gaat niet alleen om huisartsen, maar ook om artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, zogeheten physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten die “een vitale functie” hebben in de zorg voor coronapati├źnten. Ze krijgen het vaccin van Moderna.

De vaccinaties worden uitgevoerd in 23 ziekenhuizen. Het begint dit weekend in twaalf ziekenhuizen in Twente, de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Dordrecht), de regio Zwolle en het noorden van het land. Later volgen de vaccinaties in elf ziekenhuizen in de rest van het land. Dat gebeurt op zijn vroegst op 3 februari.

Over de vaccinatie van huisartsen is veel te doen geweest. Even zag het ernaar uit dat de artsen langer moesten wachten, terwijl ze met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. Daar was de LHV verontwaardigd over. Begin deze week maakten de huisartsen nieuwe afspraken over snelle vaccinatie met het ministerie.

In de afgelopen weken zijn medewerkers van verpleeghuizen, artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, ambulancepersoneel en de bewoners van grotere verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg al gevaccineerd. De huisartsen die nu zijn inge├źnt, vaccineren vanaf maandag ouderen en gehandicapten in kleinere woonvormen die geen eigen instellingsarts hebben. In de loop van volgende week begint ook de vaccinatie van thuiswonende 90-plussers.