Waarvoor leenden mensen in 2020?

Waarom sluiten mensen een lening af? Het Nederlands Krediet Collectief deed onderzoek onder haar klanten naar de meest voorkomende redenen om een persoonlijke lening af te sluiten.

De top vijf redenen om een lening af te sluiten in 2020 waren:

Woning verbouwen

Door het vele thuis zijn, lag de nadruk vorig jaar op onze woning. En dan begint het ineens te kriebelen: een nieuwe badkamer, een aanbouw, een dakkapel voor extra ruimte of een geweldige, moderne keuken. Niet gek dat veel Nederlanders kozen voor een verbouwing. Een nieuwe- of tweedehands auto kopen

De tweede plaats is voor het aanschaffen van een auto. Een auto is – vooral in de huidige crisis – een bruikbaar vervoersmiddel. Je reist voornamelijk alleen. Camper of (sta)caravan kopen

Op vakantie gaan met het vliegtuig zat er niet in, dus was het tijd om andere mogelijkheden te onderzoeken. Veel vakantiegangers gingen voor een camper of (sta)caravan. Er zijn uiteindelijk nog nooit zo veel campers verkocht als afgelopen jaar. Inrichten van de woning

Het oog wil ook wat. Met lockdown na lockdown en het voornamelijk thuiswerken, werd de inrichting toch 3 keer onder de loep genomen. Een goed moment om dan eindelijk over te gaan tot een nieuwe inrichting. Vakantie- of tweede woning kopen

Zomaar op vakantie zat er niet in in 2020. Een reden te meer om voor een plek te zorgen waar je er toch even uit bent.

Naast deze top 5 leendoelen besloten veel mensen hun bestaande lening(en) over te sluiten om zo geld te besparen. De rente staat momenteel historisch laag en daar lijkt vooralsnog geen verandering in te komen. Een goed moment om ook in het nieuwe jaar de financiële verplichtingen tegen het licht te houden.