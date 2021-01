Zes winkels in Amsterdam gesloten wegens faciliteren drugshandel

Burgemeester Femke Halsema heeft vrijdag zes winkels in Amsterdam per direct en voor onbepaalde tijd gesloten, omdat er in de panden drugshandel werd gefaciliteerd. In de souvenir- en tabakswinkels op de Nieuwendijk in het centrum werden volgens de politie op grote schaal spullen verkocht waarmee harddrugs kunnen worden bewerkt en verpakt.

Uit politieonderzoek bleek dat de zes winkels grote hoeveelheden versnijdingsmiddelen en verpakkingsmaterialen bestelden bij dezelfde leverancier die eerder leverde aan een inmiddels gesloten souvenirwinkel in de Damstraat.

Tijdens een controle van de winkels trof de politie inderdaad de bestelde waren aan, en ook weegschalen, persen en geavanceerde meetapparatuur. De stoffen en voorwerpen stonden uitgestald op tafeltjes in de etalages en in de vitrinekasten. Het verkopen van deze producten maakt het volgens de politie aannemelijk dat dit bestemd is voor de handel in, met name, harddrugs.

Volgens de politie en de gemeente brengen de winkels de openbare orde in gevaar. Bovendien ondersteunen ze de drugshandel en overtreden ze de Opiumwet. “Dit kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de winkel op criminele activiteiten”, aldus het sluitingsbevel.