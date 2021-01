Afgelopen etmaal 5487 nieuwe coronagevallen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5487 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een lichte afname, vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een kleine 5800 positieve tests (5791).

Gemeten over de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld per dag 5340 besmettingen geconstateerd. Die lijn ging steeds omlaag, maar is zaterdag heel licht omhoog gegaan.

De meeste nieuwe besmettingen zijn de afgelopen 24 uur gemeld in Amsterdam (212), Den Haag (147) en Rotterdam (140). Gekeken naar de veiligheidsregio’s hebben Noord-Holland-Noord (402), Utrecht (389) en Brabant-Zuidoost (351) de meeste nieuwe coronagevallen.

In het afgelopen etmaal zijn 89 sterfgevallen gemeld, net zoveel als op vrijdag. Het aantal is vergelijkbaar met de voorgaande dagen. Op donderdag waren er volgens het RIVM 91 sterfgevallen, een dag eerder 87. Dat betekent niet dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn gestorven. Wanneer een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dat soms pas na een tijdje doorgegeven.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn bijna 940.000 Nederlanders positief getest. Van hen zijn bijna 13.500 overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.