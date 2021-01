Avondklok wordt voor het eerst van kracht

Voor het eerst wordt zaterdag de avondklok van kracht. Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mag niemand buitenkomen, tenzij daarvoor een geldige reden is.

Onder anderen mensen die voor hun werk onderweg zijn of in een medische noodsituatie verkeren mogen wel buitenkomen. Ook voor mantelzorgers geldt een uitzondering. Noodzakelijk is wel dat zij een zelf ondertekende officiƫle verklaring kunnen overleggen, die kan worden gedownload van de site van de Rijksoverheid. Wie voor zijn werk op pad is heeft ook een officiƫle werkgeversverklaring nodig. Wie onterecht buiten is krijgt een boete van 95 euro.

De hond uitlaten mag wel gewoon, maar alleen in je eentje en met het dier aan de lijn.

Het kabinet wilde oorspronkelijk dat de avondklok al om 20.30 uur zou ingaan, maar sloot een compromis met de Tweede Kamer door de spertijd een half uur te verlaten. De avondklok geldt vooralsnog elke avond en nacht tot de vroege ochtend van woensdag 10 februari.