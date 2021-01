CDA-lijsttrekker Hoekstra zet zich af tegen VVD

CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich in zijn eerste grote speech als nieuwe lijsttrekker onomwonden af tegen coalitiegenoot VVD. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van het CDA in Eindhoven spreekt Hoekstra zaterdag van “een gebroken belofte” en “het ontbreken van een visie, aan een politiek die richting geeft”. Dit is volgens hem te wijten aan de liberalen van premier Mark Rutte. De CDA’er is sinds vier jaar minister van Financiën in het vorige week afgetreden derde kabinet van Rutte.

Hoekstra, die nog maar een maand geleden de beoogde lijsttrekker Hugo de Jonge opvolgde, noemt het “een probleem van deze tijd dat de Nederlandse belofte voor vooruitgang voor steeds meer mensen een gebroken belofte is”. “We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen.” Het is volgens hem een recept voor individualisme en egoïsme en heeft geleid tot een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.”

De gebroken belofte is volgens hem “de erfenis van tien jaar VVD. De optelsom van een reeks gebroken beloftes. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is. Ze willen de rafelrandjes bijknippen. Maar dat is niet genoeg. Het roer moet om”, aldus Hoekstra.

De komende verkiezingen zijn wat hem betreft een nieuw begin, waarbij het CDA kan “repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten. We willen een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid”, aldus Hoekstra. Het zijn volgens hem “geen buitensporige wensen. Het is de ondergrens voor een fatsoenlijke samenleving”.

De CDA-leider zegt dat hij zelf staat voor de belofte dat iedereen die zijn steentje bijdraagt aan dit land, zal worden beloond. Nieuwkomers moeten wat de christendemocraat betreft ook dezelfde kans krijgen om te delen in de Nederlandse belofte. Omdat dit nog niet goed genoeg gaat, wil Hoekstra het mogelijk maken om anoniem te solliciteren en wil hij een diverser personeelsbeleid. Ook roept hij iedereen op om “op te staan tegen het gif van discriminatie, uitsluiting en antisemitisme. In dit land telt niet je kleur, niet je naam of je afkomst, maar de bijdrage die je levert”.

Hoekstra meent dat de bewogen tijden waarin we nu leven, onder meer door het coronavirus, vragen om “stabiel leiderschap” en om “een politiek die vooruitkijkt”. Zo mag Nederland volgens hem niet wegkijken van de ernstige gevolgen van klimaatverandering. “Ik zeg er wel bij: Parijs is een plicht, maar geen excuus om te stoppen met nadenken.” Het CDA wil investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën en versterking van de natuur.