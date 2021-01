Bezoek Surinaamse president uitgesteld tot na verkiezingen

Het werkbezoek van de Surinaamse president Chan Santokhi aan demissionair premier Mark Rutte is uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen. De reden voor de verschuiving zijn de nieuwe, strenge coronamaatregelen die Nederland heeft ingevoerd. Dat heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zaterdag tegen nieuwssite Starnieuws gezegd.

Een kleine twee weken geleden nodigde de Nederlandse premier Santokhi uit om half februari naar Nederland te komen voor een bezoek. De betrekkingen tussen Nederland en Suriname zijn sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk vorig jaar juli geïntensiveerd. Een belangrijk bewijs daarvan is dat beide landen een ambassadeur hebben benoemd. Sinds november vorig jaar is ook de ambtelijke samenwerking nieuw leven ingeblazen.

De relatie tussen Nederland en de voormalige kolonie Suriname was in de afgelopen tien jaar verslechterd. De belangrijkste reden was het presidentschap van ex-legerleider Desi Bouterse, die in Nederland is veroordeeld is voor de handel in cocaïne. Het herstel van de relatie werd mogelijk nadat Santokhi in mei vorig jaar de verkiezingen won en het roer van Bouterse als president overnam.