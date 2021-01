CDA wil dat kwetsbare kinderen eigen mentor kunnen kiezen

Kinderen die in de jeugdhulp terechtkomen, moeten het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving als mentor in te schakelen. Deze persoon moet dan worden betrokken bij belangrijke besluiten in het zorgtraject, vindt het CDA. Deze ‘steunpilaar’ is geen professional maar iemand die het kind zelf goed kent, zoals een familielid, buurman of sporttrainer. Het recht op zo’n zelfgekozen mentor moet in de wet worden vastgelegd, vindt Tweede Kamerlid René Peters. Hij dient daartoe deze week een initiatiefnota in, liet hij zondag weten.

Het is volgens Peters niet de bedoeling dat de mentor professionele hulp overneemt. Het gaat om “daadwerkelijk en gelijkwaardig meebeslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.” De rechtspositie van het kind is volgens de CDA’er nu nog niet goed gewaarborgd. Met een eigen steunpilaar komt het kind centraal te staan in de jeugdhulp, denkt hij. “Zo creëren we rust, betere hulp voor jongeren en kunnen we het aantal uithuisplaatsingen terugbrengen.”

Peters wijst er in zijn plan op dat in Nederland steeds meer vraag is naar jeugdzorg. Daarbij stijgt het aantal uithuisplaatsingen. In 1997 werden ongeveer 26.000 kinderen uit huis geplaatst. In 2018 was dit bijna het dubbele: 46.000 uit huis geplaatste kinderen. Een uithuisplaatsing wordt bij problemen nog steeds gezien als oplossing terwijl het vaak uitdraait op een catastrofe, zo haalt de CDA’er een GGZ-bestuurder aan.

Het Kamerlid liet zich inspireren door de stichting Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Levi van Dam, mede-initiatiefnemer van deze stichting: “We weten uit onderzoek dat jongeren die zelf een mentor kiezen uit hun sociale omgeving zich meer gehoord en gesteund voelen. Zo’n mentor kan voorkomen dat jongeren zwaardere zorg moeten krijgen of zelfs uit huis geplaatst worden. Nu is het zo dat jongeren afhankelijk zijn van waar zij wonen en wie de professionals zijn of zij een zelfgekozen mentor mogen vragen. Dat lijkt niet helemaal eerlijk.”

Peters denkt dat de Tweede Kamer pas na de verkiezingen over zijn initiatief zal spreken.