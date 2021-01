Demonstratie op Museumplein in Amsterdam wordt beëindigd

De demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, waar ongeveer 250 mensen zich hebben verzameld met spandoeken, wordt beëindigd. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) beschouwt de verschillende groepen mensen op het plein als één demonstratie. Groepen krijgen de opdracht uit elkaar te gaan.

De politie heeft nog niet ingegrepen. Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit omdat de driehoek aanwijzingen heeft dat mensen – net als vorige week zondag – geweld willen gebruiken.

Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘NOS is fakenews’. Op het Museumplein en in de omgeving is de politie massaal aanwezig.