Enschedees ziekenhuis aangevallen door relschoppers

Relschoppers hebben zondagavond rond 23.00 uur het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) belaagd en geprobeerd de ramen in te gooien. Dat is volgens een woordvoerster niet gelukt. “Het is verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis”, zegt ze.

Op social media is een filmpje te zien hoe relschoppers het MST aanvallen en trachten de ramen in te gooien. Kort na het incident veegde de politie het plein voor het ziekenhuis schoon, meldde de voorlichtster. “Nu is het weer rustig. We hebben wel extra beveiliging in het ziekenhuis ingezet.”

Een politiewoordvoerder wilde niet specifiek ingaan op het voorval. Wel twitterde de politie “#Enschede Online circuleert een filmpje dat de indruk wekt dat eerder op de avond een ruit van het ziekenhuis sneuvelt. Dat klopt niet. Er zijn geen ruiten gesneuveld van het ziekenhuis.”

Ook elders in de stad was het onrustig en trad de politie op.