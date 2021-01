Noodbevel afgekondigd voor Museumplein, iedereen moet weg

Voor het Amsterdamse Museumplein is een noodbevel afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving. De politie roept nu de demonstranten op weg te gaan.

Volgens de gemeente wordt de groep die tegen de regels demonstreert tegen het coronabeleid steeds groter en nemen de risico’s toe. Eerder werd het aantal betogers geschat op rond de 250.

Het grootste deel van de demonstranten maakt nog geen aanstalten om te vertrekken. Ondertussen stelt de politie zich op met schilden en wapenstokken aan de rand van het plein. Ook staan er veel ME-busjes en een waterkanon klaar.

De politie is al de hele middag met veel man op de been, aangezien er aanwijzingen waren dat mensen naar het Museumplein wilden komen om – net als vorige week zondag – geweld te plegen. “Het Museumplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De driehoek staat geen spontane demonstraties in de stad toe. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn aanwijzingen dat personen het demonstratierecht willen misbruiken om geweld te plegen”, zette de gemeente eerder op de dag op Twitter.