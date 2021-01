Tientallen aanhoudingen in onrustige binnenstad Eindhoven

Zo’n dertig personen zijn zondagmiddag aangehouden tijdens ongeregeldheden in de binnenstad van Eindhoven. Een grote groep personen, die uit lijkt te zijn op een confrontatie met de politie, houdt zich nog op in en om het centrum. De meeste arrestaties volgden omdat mensen niet voldeden aan het bevel het gebied te verlaten. Een aantal is gepakt voor (poging tot) zware mishandeling.

De mobiele eenheid greep in toen op het 18 Septemberplein vele honderden mensen demonstreerden tegen de coronaregels. Nadat de betogers waren omsingeld, zette de politie een waterwerper in.

De sfeer was grimmig. Betogers gooiden met vuurwerk naar de politie en daagden de ME uit. Die sloeg met wapenstokken van zich af.

De demonstranten zijn met de waterwerper een tunnel ingedreven bij het station. Een deel van de betogers keerde via een omweg terug naar het 18 Septemberplein.

De betogers waren tegen de regels in toch naar het plein gekomen. De politie is uit voorzorg massaal aanwezig en roept iedereen op weg te blijven uit de binnenstad van Eindhoven.