Politie ontruimt Museumplein in Amsterdam met waterkanon

De politie is begonnen met het ontruimen van het Museumplein in Amsterdam, en heeft daarbij een waterkanon ingezet. De politie ging hiertoe over nadat de honderden demonstranten op het plein niet vertrokken nadat er een noodbevel was afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving.

Het grootste deel van de actievoerders bleef staan, ook gooiden sommigen vuurwerk naar de politie. Daarna greep de politie in, en begon de demonstranten uit elkaar te drijven. Daarbij gebruikten agenten wapenstokken, paarden, honden en een waterwerper.