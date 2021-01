Stein neemt maatregelen tegen nieuwe demonstratie tegen avondklok

Om te voorkomen dat zondagavond in Stein opnieuw jongeren de straat opgaan, heeft de burgemeester preventief en per direct een noodverordening ingesteld. Deze geldt tot en met 1 februari. Zaterdagavond kwamen zo’n honderd jongeren samen in het dorp om te protesteren tegen de avondklok. Die is ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De jongeren trokken door de straten en scandeerden “dictatuur”, staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Tot nu toe zijn veertien personen aangehouden.

“Ik wil als burgemeester maximaal inzetten op preventie, want we willen absoluut geen herhaling van zetten. Daarom zet ik de instrumenten in die ik tot mijn beschikking heb staan. Onze inwoners verdienen het dat zij optimaal worden beschermd. Tegen de rellen én tegen Covid-19 waarvoor noodzakelijke maatregelen als de avondklok in het leven zijn geroepen”, aldus burgemeester Marion Leurs-Mordang van de Limburgse gemeente Stein.

Ze zei eerder op zondag al niet te spreken te zijn over de ongeregeldheden in haar dorp. “Ik ben vooral boos dat dit heeft kunnen gebeuren. We leven in een vrij land en iedereen mag zijn mening laten horen, maar dit is niet de manier.” De burgemeester wil niet spreken over demonstranten tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst gold als nieuwe maatregel tegen het coronavirus. “Dit zijn gewoon moedwillige rellen, aangesticht door raddraaiers.” Leurs-Mordang spreekt van een “klap in het gezicht” bij iedereen die zijn best doet het coronavirus er onder te krijgen.