Veel politie op de been in Eindhoven en Amsterdam

De politie is zondagmiddag massaal aanwezig in de binnenstad van Eindhoven en rondom het Museumplein in Amsterdam. Ze zijn paraat voor demonstraties die mogelijk gepaard kunnen gaan met geweld.

Ook op de routes naar Eindhoven houden agenten een oogje in het zeil. Bij binnenkomst worden diverse auto’s gecontroleerd. Bij het Museumplein staan veel busjes van de mobiele eenheid en politie te paard. In Amsterdam zijn nog geen demonstranten te zien, maar in Eindhoven zijn meerdere mensen gezien met een kopje koffie.

Zowel Amsterdam als Eindhoven hebben sinds 11.00 uur de beoogde demonstratieplekken aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, uit vrees voor mogelijke ongeregeldheden. Dat betekent dat de politie mensen in deze gebieden preventief mag fouilleren.

In Eindhoven zou de anti-islambeweging Pegida ondanks een verbod toch willen komen demonstreren. Op sociale media gaan berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn van plan zijn te gaan “koffiedrinken” in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein wordt vooralsnog gevoetbald, maar in Eindhoven zijn meerdere mensen gespot met een kopje koffie.

Vorige week kwamen er toch 2000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest op deze plek en met zo’n omvang was verboden, trad de politie op. Dit leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties.