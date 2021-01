Veiligheidsberaad analyseert maandag eerste avondklok-weekend

De ongeregeldheden die dit weekend op meerdere plaatsen in Nederland uitbraken rond het ingaan van de avondklok, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar hoe het gaat met de handhaving van de avondklok. Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde.

De avondklok, die zaterdagavond voor het eerst is ingegaan, geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie er precies naar de verboden demonstraties gingen. “Er komen bepaalde types op af en er breken vervolgens ongeregeldheden uit. Het is zaak dat we dat goed analyseren”, zegt zijn woordvoerster. “Bij het analyseren van wat er mis ging dit weekend hoort ook dat we kijken of er extra, aanvullende maatregelen nodig zijn en of bijvoorbeeld het noodbevel in Tilburg en Almelo heeft gewerkt.”

De woordvoerster wilde zondagavond niet al te veel vooruitlopen op het veiligheidsberaad. Het was zaterdag en zondag volgens haar eerst en vooral aan de burgemeesters om beslissingen te nemen op het gebied van handhaving van de openbare orde in hun gemeente. “De 25 burgemeesters hebben de informatie hierover al zeker met elkaar gedeeld.”

Namens het kabinet schuift minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus maandag aan bij het overleg. Grapperhaus en Bruls geven na afloop een toelichting op de besproken onderwerpen.