Verbouwen in 2021: Wat gaat er veranderen?

Staat het nieuwe jaar voor jou gelijk aan een nieuwe woning, inclusief grootschalige verbouwing? Dan zijn er een aantal regels waar je vanaf 1 januari 2021 rekening mee dient te houden. Ook zijn de subsidies rondom energiebesparende maatregelen veranderd, wat betekent dat je wellicht recht hebt op een vergoeding voor bijvoorbeeld de isolatie van je woning. Meer weten? Hieronder staan alle nieuwe regels voor verbouwen en isoleren in 2021 voor jou op een rij.

BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 dienen alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw aan de eisen van de Bijna Energieneutrale Gebouwen te voldoen. Deze BENG-eisen gelden voor zowel woning- als utiliteitsbouw en hebben voornamelijk betrekking op de energieprestatie van nieuwe gebouwen. In het nieuwe jaar gelden er dan ook strengere criteria voor de maximale energiebehoefte, het fossiele energieverbruik en de opwek van duurzame energie van gebouwen. Wanneer je gaat verbouwen, dien je de BENG-eisen daarom mee te nemen bij de isolatie en toepassing van duurzame energie van je nieuwe woning.

Subsidie rondom isolatie

In samenhang met de BENG-eisen, kun je vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen (ISDE). Deze subsidie geldt voor zonneboilers, warmtepompen, aansluiting warmtenet en isolatiemaatregelen. De overheid heeft in totaal 124 miljoen euro voor deze maatregelen beschikbaar gesteld. De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door welke energiebesparende maatregelen je hebt aangebracht en de bijbehorende energieprestatie.

Voor isolatiemaatregelen zijn er echter wel vaste subsidiebedragen per vierkante meter afgesproken. Je kunt deze subsidie vanaf 4 januari 2021 aanvragen, maar wel pas nadat je de isolatie in je nieuwe woning hebt geïnstalleerd. Je hebt recht op de subsidie als je minimaal twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel en een andere energiebesparende maatregel, zoals een warmtepomp, hebt toegepast. Andere voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

Dakisolatie voor het hoogste rendement

Wanneer je je nieuwe woning gaat isoleren, wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk rendement uit behalen. Op die manier heb je, in combinatie met de ISDE, je isolatie namelijk snel terugverdient. Omdat er gemiddeld dertig procent van de warmte in huis verloren gaat via het dak, raden wij je aan om te beginnen met dakisolatie. Je kunt een dak op verschillende manieren isoleren, afhankelijk van of je een plat of schuin dak hebt.

Een schuin dak isoleer je het gemakkelijkst vanaf de binnenkant, omdat je de dakbedekking dan kunt laten zitten. Een plat dak kun je echter ook vanaf de buitenzijde isoleren. In dat geval plaats je eerst het isolatiemateriaal aan de buitenkant van de dakconstructie en leg je daar vervolgens de dakbedekking op. Je plat dak op deze manier isoleren heet een zogenaamd ‘warm dak’ en geeft het meeste rendement. Zo geniet jij van een fijne temperatuur in huis én heb je je investering het snelst terugverdiend!