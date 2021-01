Zo’n 100 weggebruikers in Midden-Nederland beboet om avondklok

De politie heeft zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag op de provinciale wegen in Midden-Nederland iets minder dan honderd boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Die gold zaterdagavond vanaf 21.00 uur voor het eerst vanwege het coronavirus.

Volgens het verkeersteam van de politie had het overgrote deel van de bestuurders de juiste formulieren en verklaringen bij zich om aan te tonen waarom zij na 21.00 uur nog op pad waren. “We kregen verfrommelde formulieren, soms waren ze verstopt op de telefoon of onderin een tas. Anderen hadden ze keurig geplastificeerd of in insteekhoesjes bij zich”, aldus de politie.

In iets minder dan honderd gevallen was er volgens de politie wel iets mis. “VariĆ«rend van missende of onjuiste formulieren tot gewoonweg geen geldige reden om in de open lucht te zijn. In deze gevallen is een bekeuring uitgeschreven.” Verder meldt de politie op Instagram dat ze ontzettend veel “helden uit de zorg, toppers van distributiecentra en bikkels uit de horeca” spraken.

Het Team verkeer van de politie kreeg bij de controles op de provinciale wegen hulp van politievrijwilligers, burgers die in hun vrije tijd de beroepspolitie ondersteunen bij werkzaamheden. Onder Midden-Nederland vallen de Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht.