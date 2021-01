19 relschoppers aangehouden in Tilburg

De politie heeft in Tilburg negentien mensen aangehouden na rellen in de Brabantse stad. Ook in Oosterhout en Breda gingen groepen relschoppers de straat op en pleegden volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings op grote schaal vernielingen. Onder meer winkels moesten het ontgelden. In alle drie de steden werden noodbevelen uitgevaardigd om de rust te herstellen. In Breda is minstens een arrestatie verricht.

Weterings spreekt namens de drie gemeenten zijn afschuw uit. “Volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt. Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontlinie van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten: het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord.”

De burgemeester verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen en wil de schade verhalen op de organisatoren. Samen met de burgemeesters van Breda en Oosterhout roept hij iedereen op de avondklok te respecteren en geen gehoor te geven aan oproepen om ook maandagavond te gaan rellen.

De bestuurders prijzen de wijze waarop de politie haar werk heeft gedaan. “Dankzij hun inzet is de rust redelijk snel wedergekeerd”, aldus Weterings.

Op meerdere plaatsen in het land, waaronder Den Haag, Venlo, Enschede, Helmond en Roermond, gingen zondagavond mensen de straat op om protesteren tegen de avondklok. De betogingen liepen vrijwel overal uit op rellen.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.