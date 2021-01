Aantal opgenomen coronapatiënten opnieuw gestegen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2380 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 37 meer dan op zondag en 78 meer dan op zaterdag.

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het weer drukker. Die coronavleugels namen afgelopen etmaal 169 patiënten op en zagen 116 mensen vertrekken. Daardoor behandelen de verpleegvleugels nu 1720 coronapatiënten. Dat zijn er 53 meer dan op zondag en 87 meer dan op zaterdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal juist iets, van 676 naar 660, maar vergeleken met de dagen ervoor is die bezetting redelijk stabiel. Het aantal Covid-patiënten op de ic’s schommelt al weken tussen de 650 en de 700.

Het aantal opnames is redelijk stabiel, constateert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen zeven dagen zijn 1697 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, wat neerkomt op 242 per dag, vergelijkbaar met de periode ervoor.

Vanwege de druk op de zorg is in september het verspreiden van coronapatiënten door het land hervat. Afgelopen etmaal zijn twaalf mensen verplaatst naar andere regio’s, onder wie drie ic-patiënten. Sinds september zijn 2178 personen verplaatst. Vier Nederlanders liggen op een intensive care in Duitsland.