Burgemeester Roermond: in uiterste geval inzet leger overwegen

Als geweld een patroon gaat worden waarbij het uiterste van de politie gevraagd wordt, kan zich de vraag voordoen wat nodig is voor de veiligheid van de burgers. In dat geval is voor burgemeester Rianne Donders (CDA) van Roermond inzet van het leger het overwegen waard. Dat zei Donders maandagmiddag naar aanleiding van de rellen in Roermond en andere steden zondag.

Maandagavond kondigt de burgemeester een noodbevel af voor Roermond, liet zij alvast weten. Alle verloven bij de politie zijn ingetrokken, de politie is met ruim zeventig medewerkers op volle sterkte in Roermond, aldus Donders. En dat exclusief de mobiele eenheid. De aanwezigheid van de politie en het noodbevel moeten rellen zoals zondagavond in Roermond voorkomen. Zondagavond richtten zo’n honderd jongeren grote vernielingen aan in een winkelcentrum in de wijk de Donderberg in Roermond. Maandagnamiddag is de politie duidelijk zichtbaar in de wijk aanwezig.

Zondag konden de relschoppers lange tijd ongestoord hun gang gaan in Roermond, doordat de aanwezige agenten hen niet konden stoppen. Het duurde even voordat de ME naar Roermond kon komen. Die had de handen vol aan rellen in Venlo. Ook de marechaussee werd ingezet in Roermond. Laat in de avond keerde de rust terug.

Burgemeester Donders sprak maandagochtend met de ondernemers in het winkelcentrum. “Los van de materiĆ«le schade is de schade die aan deze mensen is toegebracht heel groot”, zei ze. “Het gaat dan om gevoelens van onveiligheid, angst en verdriet. Je hebt een onderneming die het in deze coronatijd zwaar heeft. En dan dit. De wond is nu heel groot.”

Donders weet dat op sociale media ook voor maandagavond is opgeroepen om te komen rellen. Daarbij wordt ook opgeroepen om vuurwapens, benzine en dergelijke mee te nemen. “De politie kijkt hier heel serieus naar”, zei ze. “Maar er gaan veel berichten rond die niet kloppen. En zelfs als het niet klopt, dan nog is zo’n oproep een onacceptabele vorm van misleiding. Hoe kun je zoiets doen, oproepen om wapens mee te nemen!”

Donders heeft maandag ook overleg gevoerd met de directie van het Designer Outlet Center in Roermond, en hen op de hoogte gesteld van de berichten die de ronde doen op sociale media. Zo wordt ook opgeroepen naar dit DOC te gaan om daar te rellen. “De beveiliging van de Outlet is weliswaar adequaat, maar hierbij is de steun van de politie nodig”, zei ze.